الحريري: الحكومة المقبلة ستحدده الدعوة للاستشارات النيابية

2019/11/26 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - لبنان

أعلن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، أن "تسمية رئيس الحكومة المقبلة ستتحدَّد مع الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة.

وقال مكتب الحريري،

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