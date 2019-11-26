2019/11/26 | 22:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز - لبنان
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أعلن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، أن "تسمية رئيس الحكومة المقبلة ستتحدَّد مع الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة.
وقال مكتب الحريري،
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحريري: الحكومة المقبلة ستحدده الدعوة للاستشارات النيابية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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