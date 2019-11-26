تعرف على قرارات مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة اليوم

2019/11/26 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وحضور عدد من الشخصيات ذات الشأن بالقرارات المتخذة.

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