تركيا تعرقل خطط حلف الأطلسي العسكرية بسبب الخلاف حول سوريا

2019/11/26 | 22:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قالت 4 مصادر رفيعة في حلف شمال الأطلسي إن تركيا ترفض دعم خطة دفاعية لحلف شمال الأطلسي تتعلق بدول البلطيق وبولندا إلا بعد منح الحلف دعمًا سياسيًا أكبر لأنقرة في قتالها وحدات حماية الشعب الكردية شمال سوريا.

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