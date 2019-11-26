2019/11/26 | 22:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تنطلق في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت بغداد، اليوم الثلاثاء، المباراة المرتقبة بين ريال مدريد وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، في الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال مدريد للثأر من باريس سان جيرمان.. التشكيلة الأساسية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريال مدريد للثأر من باريس سان جيرمان.. التشكيلة الأساسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).