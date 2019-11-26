السيد الحكيم: مرة اخرى تكتحل عيوننا بفوز منتخبنا الوطني

2019/11/26 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس تيار الحكمة الوطني اليوم الثلاثاء، بفوز منتخبنا الوطني على نظيره القطري 2-1.

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