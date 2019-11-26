2019/11/26 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت مصادر أمنية وطبية عراقية بوقوع ثلاثة انفجارات شبه متزامنة بالعاصمة بغداد مساء الثلاثاء، ما أدى لمقتل ستة أشخاص على الأقل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: قتلى وجرحى في ثلاثة انفجارات ببغداد) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: قتلى وجرحى في ثلاثة انفجارات ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (فرانس 24).