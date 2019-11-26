2019/11/26 | 22:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: قتلى وجرحى في ثلاثة انفجارات ببغداد) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أفادت مصادر أمنية وطبية عراقية بوقوع ثلاثة انفجارات شبه متزامنة بالعاصمة بغداد مساء الثلاثاء، ما أدى لمقتل ستة أشخاص على الأقل.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: قتلى وجرحى في ثلاثة انفجارات ببغداد) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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