أربيل يفسخ عقد محترفه التونسي بالتراضي

2019/11/26 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن نادي اربيل الرياضي، اليوم الثلاثاء، فسخ عقد لاعب فريقه الكروي، التونسي تيجاني بلعيد.

وقال المنسق الاعلامي للنادي ريبين رمزي لشفق نيوز ان "نادي اربيل قرر فسخ عقد اللاعب المحترف التونسي تيجاني بلعيد بالتراضي بين الطرفين، وبطلب من اللاعب التونسي لأسباب خاصة".

وشارك تيجاني بلعيد مع نادي أربيل في أربع مباريات من الدوري العراقي الممتاز ومباراة واحدة في بطولة كأس العراق، سجل خلالها هدفاً واحداً في مرمى نادي الكهرباء.

جدير بالذكر ان بلعيد هو ثاني لاعب محترف في أربيل يتم فسخ التعاقد معه بعد أن تم فسخ عقد المحترف البرازيلي فيرناندو الاسبوع الماضي.

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