محمد قاسم يقود أسود الرافدين لخطف أول 3 نقاط على حساب العنابي

2019/11/26 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طارق أحمد رئيسا للجنة حكام خليجي 24 بغداد ـ الصباح الجديد: قاد اللاعب المتألق محمد قاسم منتخبنا الوطني لخطف أول 3 نقاط على حساب منتخب قطر في افتتاح بطولة كأس الخليج العربي بالنسخة 24 التي انطلقت امس في قطر، وسجل اللاعب محمد قاسم هدفي التفوق العراقي في شوط المباراة الأول، مقابل هدف لقطر في الشوط ...

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