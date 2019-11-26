يونس محمود ضمن قائمة سفراء مونديال قطر 2022

2019/11/26 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدوحة ـ وكالات: اعلنت اللجنة العليا للمشاريع والارث في قطر، عن قائمة اللاعبين الذين سيكونون سفراء لكأس العالم 2022 في قطر.واختارت اللجنة كل من: علي الحبسي، مبارك مصطفى، إبراهيم خلفان، عادل خميس، أحمد خليل، خالد سلمان، محمد أبوتريكة، يونس محمود، بدر المطوع، وائل جمعة.وستحتضن قطر بطولة كأس العالم عام 2022 وهي المرة الاولى التي ...

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