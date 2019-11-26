اليوم.. عمان تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب الخليجي بمواجهة البحرين

2019/11/26 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عناد يهدد رقم مهدي علي في كأس الخليج الدوحة ـ وكالات: بمواجهة مثيرة أمام منافس يتسم بالحماس، يستهل المنتخب العماني لكرة القدم حملة الدفاع عن لقبه الخليجي اليوم الأربعاء عندما يلتقي نظيره البحريني في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية في الدور الأول لبطولة كأس الخليج (خليجي 24) بقطر.ويلتقي الفريقان مساء اليوم على ستاد «عبد ...

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