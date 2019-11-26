2019/11/26 | 23:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - صحة

اكتشف علماء العملية الكيميائية التي تحدث في الدماغ وتحول رائحة وطعم دخان السجائر من الحالة المثيرة للاشمئزاز إلى باعثة للبهجة لدى مدمني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عقار طبي جديد يهدف الى دفع المدخنين الى الاشمئزاز من السكائر) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عقار طبي جديد يهدف الى دفع المدخنين الى الاشمئزاز من السكائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).