مصدر: انفجار دراجة نارية ثانية في منطقة البياع غربي بغداد

2019/11/26 | 23:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

افاد مصدر أمني، الثلاثاء، بانفجار دراجة مفخخة بالقرب من حسينية جنوب غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ"العهد نيوز"، انه "انفجرت دراجة نارية قرب

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