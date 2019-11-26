2019/11/26 | 23:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مواطنون : المحافظة المنكوبة لا تحتمل صراعات جديدة الموصل -(أ ف ب – الزمان بينما تشهد بغداد ومدن جنوب العراق احتجاجات مطلبية واسعة منذ نحو شهرين، يسود الهدوء شوارع محافظة نينوى الشمالية ومركزها مدينة الموصل.
لكن أهلها يحاولون فك أحجية سياسية: مجلس محافظة منحل يعيّن محافظا خلفا لآخر تقدم باستقالته… ولم يقدمها في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أحجية سياسية في الموصل:محافظ عسكري بديل لآخر استقال .. لم يستقل) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لكن أهلها يحاولون فك أحجية سياسية: مجلس محافظة منحل يعيّن محافظا خلفا لآخر تقدم باستقالته… ولم يقدمها في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أحجية سياسية في الموصل:محافظ عسكري بديل لآخر استقال .. لم يستقل) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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