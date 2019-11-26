أحجية‭ ‬سياسية‭ ‬في‭ ‬الموصل‭:‬محافظ‭ ‬عسكري‭ ‬بديل‭ ‬لآخر‭ ‬استقال‭ .. ‬لم‭ ‬يستقل

2019/11/26 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬مواطنون‭ : ‬المحافظة‭ ‬المنكوبة‭ ‬لا‭ ‬تحتمل‭ ‬صراعات‭ ‬جديدة‭ ‬ الموصل‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب – ‬الزمان‭‬ بينما‭ ‬تشهد‭ ‬بغداد‭ ‬ومدن‭ ‬جنوب‭ ‬العراق‭ ‬احتجاجات‭ ‬مطلبية‭ ‬واسعة‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬شهرين،‭ ‬يسود‭ ‬الهدوء‭ ‬شوارع‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭ ‬الشمالية‭ ‬ومركزها‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭.‬لكن‭ ‬أهلها‭ ‬يحاولون‭ ‬فك‭ ‬أحجية‭ ‬سياسية‭:‬‭ ‬مجلس‭ ‬محافظة‭ ‬منحل‭ ‬يعيّن‭ ‬محافظا‭ ‬خلفا‭ ‬لآخر‭ ‬تقدم‭ ‬باستقالته‭… ‬ولم‭ ‬يقدمها‭ ‬في‭ […]

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