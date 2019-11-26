مبادرة سعودية نحو تعزيز الاتجاه للسلام في اليمن

2019/11/26 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض‭- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬أعلن‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬بقيادة‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬200‭ ‬أسير‭ ‬من‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬والسماح‭ ‬بسفر‭ ‬مرضى‭ ‬من‭ ‬صنعاء،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تدعم‭ ‬التحرّكات‭ ‬القائمة‭ ‬لإنهاء‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭.‬ وجاء‭ ‬القرار‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬شهرين‭ ‬على‭ ‬توقّف‭ ‬هجمات‭ ‬المتمردين‭ ‬ضد‭ ‬السعودية،‭ ‬وبعيد‭ ‬إعلان‭ ‬مسؤول‭ ‬سعوديّ‭ ‬أنّ‭ ‬المملكة‭ ‬فتحت‭ ‬‮«‬قناة‭ ‬اتصال‮»‬‭ ‬مع‭ […]

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