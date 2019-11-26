دار الافتاء المصرية:الحرمان من الميراث أشد أنواع العنف ضد المرأة

2019/11/26 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ اكد‭ ‬المؤشر‭ ‬العالمي‭ ‬للفتوى‭ ‬التابع‭ ‬لدار‭ ‬الافتاء‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬اصدره‭ ‬لمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لمناهضة‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬المرأة‭ ‬ان‭ ‬حرمان‭ ‬المرأه‭ ‬من‭ ‬الميراث‭ ‬يعد‭ ‬اشد‭ ‬انواع‭ ‬العنف‭ ‬التى‭ ‬تمارس‭ ‬ضد‭ ‬المرأة‭ ‬رغم‭ ‬ان‭ ‬احكامالميراث‭ ‬الشرعية‭ ‬تحدد‭ ‬نصيب‭ ‬المراه‭ ‬من‭ ‬الميراث‭ ‬وعدد‭ ‬المؤشر‭ ‬العالمي‭ ‬للفتوى‭ ‬اشكال‭ ‬اخرى‭ ‬للعنف‭ ‬منها‭ ‬ختان‭ ‬الاناث‭ ‬فى‭ […]

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