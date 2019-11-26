رسمياً.. ريال مدريد يتأهل الى دور الـ16 بدوري الأبطال

2019/11/26 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تأهل فريق ريال مدريد , رسمياً , الى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا , قبل خوض مباراته أمام باريس سان جيرمان , الليلة , في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأبطال .

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