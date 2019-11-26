استمرار أوناي إيمري يهدد آرسنال بفقدان نجمي هجومة

2019/11/26 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} بات رحيل الإسباني أوناي إيمري عن تدريب فريق آرسنال الإنجليزي مسالة وقت، بعد الضغوط المتزايدة على إدارة النادي اللندني لاتخاذ قرار سريع بإقالته.

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