أوبك تدرس تمديد خفض الإنتاج 6 أشهر

2019/11/26 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء، عن مصادر مطلعة، يوم الثلاثاء، أن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) تدرس الموافقة على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لمدة تتراوح بين 3 و 6 أشهر، بعد آذار 2020.

وتشارك أوبك في تحالف (أوبك+) الذي يضم منتجين مستقلين بقيادة روسيا، في اتفاق خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا منذ مطلع 2019 وحتى نهاية آذار المقبل.

ونقلت الوكالة عن مصدر قوله "تجديد الاتفاق بعد آذار المقبل هو الحد الأدنى الذي يمكننا القيام به.



ولكن على الأرجح لن نزيد الخفض"، موضحا أن أحد الخيارات هو التمديد لمدة 6 أشهر.

فيما قال مصدر آخر، إن التمديد المحتمل هو 3 أشهر، حتى حزيران 2020.

وأضاف المصدر (لم تذكر اسمه)، "بعد ذلك سيكون هناك اجتماع جديد، وسنقرر ما يجب القيام به".

وقال مصدر آخر، إن (أوبك+) "يوافق أيضا على تمديد خفض الإنتاج بعد مارس"، دون تحديد مدة.

والأربعاء الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده تعتزم مواصلة التعاون مع تحالف (أوبك+) لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية.

ومن المقرر أن يعقد التحالف، اجتماعا على مستوى وزراء النفط بفيينا، في 5 كانون أول المقبل، لبحث سياسة إنتاج النفط، في ضوء المتغيرات الاقتصادية بالعالم، وسط احتمال ألا توافق روسيا على خفض أكبر للإنتاج.

ومنتصف تشرين الأول الماضي، قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" محمد باركيندو، إن تحالف (أوبك +) ملتزم بالحفاظ على استقرار سوق النفط بعد 2020، رغم مؤشرات تراجع الطلب على الخام.

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