2019/11/26 | 23:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يحرج قطر في افتتاح خليجي 24.. أسود الرافدين يروضون المنتخب المجنس بثنائية مع الرأفة وسط جمهورهم.. قدم يسرى ذهبية للواعد قاسم ماجد.. وصدارة مستح... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/26 | 23:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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