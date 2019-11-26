الامارات تهزم اليمن بـ

2019/11/26 | 23:29

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بغداد اليوم - متابعة

حقق منتخب الامارات بكرة القدم اليوم الثلاثاء، فوزا كبيرا على نظيره اليمني 3-صفر ، في لقاء جرى لحساب الجولة الاولى لفرق المجموعة الاولى ببطولة خليجي 24، وسجل اهداف الفوز علي مبخوت.

وبهذا الفوز تصدر المنتخب الاماراتي فرق المجموعة الاولى وبفارق الاهداف عن العراق الوصيف وبثلاثة نقاط، فيما احتل قطر المركز الثالث بدون نقاط واليمن رابعا.

المنتخب الاماراتي بدأ الشوط الاول بافضلية واضحة وشكل ضغطا على المرمى اليمني الذي تراجع للدفاع لتهتز شباكه مرتين عن طريق علي مبخوت في الدقيقتين 21و 38، واضاف نفس اللاعب هدفا ثالثا في الدقيقة 55، لينتهي اللقاء اماراتي 3- صفر.

بغداد اليوم - متابعة

اشار مدرب منتخب العراق بكرة القدم كاتانيتش اليوم الثلاثاء،عقب الفوز على قطر 2-1، في الجولة الاولى لفرق المجموعة الاولى ببطولة خليجي 24 بالدوحة، بأن ثقته باللاعبين البدلاء كبيرة، ويسعى الى نهائي البطولة.

وقال كاتانيتش في الم

بغداد اليوم-بغداد

خرج منتخب العراق بكرة القدم اليوم الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2019)، بفوز اول جاء على حساب منتخب البلد المنظم للبطولة (قطر) 2- 1، في لقاء جرى بملعب خليفة الدولي بافتتاح بطولة خليجي 24 الجارية في الدوحة.

بداية الشوط الاول كانت قط

بغداد اليوم _ متابعة

أفادت صحف كتالونية بأن مجلة "فرانس فوتبول"، تواصلت بالفعل مع النجم الفائز بجائزة "الكرة الذهبية" هذا العام، وذلك قبل أسبوع من إعلان اسم الفائز بشكل رسمي، في حفل المجلة السنوي، المقرر له في الثاني من ك

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