ذي قار تعطل الدوام الرسمي ليومي غد وبعده

2019/11/26 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - ذي قار

قرر محافظ ذي قار عادل الدخيلي، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام في المحافظة ليوم غد وبعده.

وقال الدخيلي في بيان مقتضب حصلت عليه

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