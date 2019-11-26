تجار العاصمة: عدد المحال التي تعرضت للحرق تجاوز 900 محل ومخزن

2019/11/26 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اكد عدد من ممثلي غرفة تجارة بغداد، اليوم الثلاثاء، ان "الاعمال التخريبية التي طالت الممتلكات الخاصة في جانب الرصافة تسببت بحرق المئات

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