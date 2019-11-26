2019/11/26 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬الزمان‭ ‬ ذكرت‭ ‬مصادر‭ ‬طبية‭ ‬وأمنية‭ ‬ان‭ ‬ستة‭ ‬أشخاص‭ ‬قتلوا‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬انفجارات‭ ‬شبه‭ ‬متزامنة‭ ‬في‭ ‬أحياء‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬بغداد‭.‬ هي‭ ‬منطقة‭ ‬الشعب‭ ‬والبلديات‭ ‬والبياع‭ ‬ووقعت‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تعلن‭ ‬أي‭ ‬جهة‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬عنها‭ ‬على‭ ‬الفور،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يشهد‭ ‬العراق‭ ‬منذ‭ ‬شهرين‭ ‬احتجاجات‭ ‬مطلبية‭ ‬واجتماعية‭ ‬دامية،‭ ‬بعد‭ ‬عامين‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬طرد‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ستة قتلى في ثلاثة انفجارات تعمق جراح بغداد واضراب المدارس في الجنوب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ستة قتلى في ثلاثة انفجارات تعمق جراح بغداد واضراب المدارس في الجنوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).