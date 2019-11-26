في قارب واحد .. من دون مرسى

2019/11/26 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام حين‭ ‬انفجرت‭ ‬التظاهرات‭ ‬العراقية‭ ‬تحت‭ ‬شعارات‭ ‬تدعو‭ ‬لاقتلاع‭ ‬الفساد‭ ‬وايقاف‭ ‬ظلم‭ ‬الشعب‭ ‬وسرقة‭ ‬ثرواته‭ ‬انبرت‭ ‬الطبقة‭ ‬السياسية،المقصودة‭ ‬بتلك‭ ‬الدعوات‭ ‬قبل‭ ‬سواها،‭ ‬بسرعة‭ ‬كبيرة‭ ‬الى‭ ‬إدانة‭ ‬الفساد‭ ‬واعلاء‭ ‬الصوت‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬الانتصاف‭ ‬لحقوق‭ ‬المظلومين،‭ ‬وهم‭ ‬كامل‭ ‬التعداد‭ ‬المليوني‭ ‬للشعب‭ ‬العراقي‭ ‬ناقصاً‭ ‬بضعة‭ ‬“نفرات”‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المقار‭ ‬الحكومية‭ ‬والحزبية‭ ‬وداخل‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭.‬ حتى‭ ‬بتنا‭ ‬حائرين‭ […]

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