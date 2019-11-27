اعلان عن وظائف بصفة (اجر يومي) في العتبة العلوية

2019/11/27 | 00:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت العتبة العلوية المقدسة في النجف الاشرف، اليوم الثلاثاء، عن توفر عدد من الوظائف بصفة أجير يومي.

وبحسب بيان، تلقته "الغد برس" للعتبة حددت فيه الوظائف المطلوبة التي جاءت على النحو الآتي:

- بكلوريوس إدارة واقتصاد – قسم المحاسبة / العدد (10).

ودعت العتبة العلوية المقدسة كل من يجد في نفسه الكفاءة والخبرة للتقديم خلال مدة أقصاها (10) أيام من تاريخ نشر الإعلان، وذلك عبر إرسال السيرة الذاتية باللغة العربية إلى البريد الإلكتروني ( [email protected] ) على أن يذكر فيها ( الاسم الثلاثي / محل السكن / المواليد / الاختصاص المطلوب / رقم الموبايل ).

شروط التقديم:

1- أن يكون المتقدم من سكنة محافظة النجف الأشرف حصراً.

2- التقديم للذكور فقط.

3 – أن يكون المتقدم حَسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجنحة أو جناية مخلة بالشرف .

4 – عدم ارتباطه بوظيفة حكومية أو استلامه اي راتب آخر من الجهات الحكومية.

5 - أن يكون متفرغا للعمل بمشاريع القسم .

6 – يمتلك المتقدم القدرة على تحمل ضغوطات العمل.

7 – أن يكون المتقدم لائقاً طبياً للعمل في مجال اختصاصه.

8- أن يكون غير مستقيل من العتبة العلوية المقدسة أو تم إنهاء خدماته منها مسبقاً.

9- أن لا يزيد عمر المتقدم عن 35 سنة.

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