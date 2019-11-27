استشهاد متظاهر نتيجة اشتباكات عنيفة بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين في كربلاء

2019/11/27 | 00:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر طبي في محافظة كربلاء، اليوم الثلاثاء، باستشهاد متظاهر نتيجة اشتباكات عنيفة بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين في المحافظة.

وقال المصدر لـ" الغد برس"، ان "متظاهرا استشهد نتيجة اشتباكات عنيفة بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين في كربلاء".

واضاف ان "الشاب يبلغ من العمر 16 عاما واصيب برصاصة في منطقة الرأس".

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