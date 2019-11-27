الكويت تعلن استمرار المشاورات بشأن

2019/11/27 | 00:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - الكويت

أعلن مصدر بوزارة الخارجية الكويتية، امس الثلاثاء، عن استمرار المشاورات بشأن "مبادرة هرمز للسلام" التي أطلقتها إيران؛ متوقعا أن يصدر الرد النهائي

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