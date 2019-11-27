نداء عاجل.. من شيوخ ونخب ووجهاء الوسط والجنوب للمرجع السيد علي السيستاني

2019/11/27 | 00:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - العراق

وجه جمع من شيوخ ونخب ووجهاء الوسط والجنوب، اليوم الثلاثاء، مناشدتهم للمرجع الاعلى السيد علي السيستاني للوقوف بوجه العصابات والمافيات.



لوقف نزيف

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