عبر السكايب، ناجي ايزيدي يدلي بشهادته في جلسة مجلس الأمن الدولي

2019/11/27 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد عقد مجلس الامن جلسته اليوم الثلاثاء 26/11/2019 في مقره في مدينة نيويورك الأمريكية وتم مناقشة عدة مواضيع منها ملف الابادة الجماعية الايزيدية وفتح المقابر الجماعية والتحقيق في جرائم التي ارتبكت بحق المكون الايزيدي والمكونات العراقية الاخرى.وكان هناك مداخلة للناجي من مجزرة كوجو “كجي عمو” عبر السكايب من مقر امم …

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