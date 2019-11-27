بسام الراوي يغيب عن الملاعب لفترة طويلة بعد كسر قدمه

2019/11/27 | 00:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

تعرض لاعب المنتخب القطري بسام الراوي لإصابة قوية في مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب العراقي في إفتتاح كأس الخليج العربي "خليجي 24"، وعلى إثرها سيغيب عن الملاعب لفترة طويلة.أُصيب اللاعب بكسر في قدمه أمام المنتخب العراقي ونقل على إثرها للمشفى ، وهناك إتضح ان الراوي بحاجة لجراحة في ساقه بعد الكسر الذي تعرض له.يذكر أن المنتخب القطري خسر أمام المنتخب العراقي بهدفين لهدف في بداية مشوار العنابي في كأس الخليج العربي "خليجي 24".

بغداد اليوم - متابعة

حقق منتخب الامارات بكرة القدم اليوم الثلاثاء، فوزا كبيرا على نظيره اليمني 3-صفر ، في لقاء جرى لحساب الجولة الاولى لفرق المجموعة الاولى ببطولة خليجي 24، وسجل اهداف الفوز علي مبخوت.

وبهذا الفوز تصدر المنتخب الاماراتي فرق المج

بغداد اليوم - متابعة

اشار مدرب منتخب العراق بكرة القدم كاتانيتش اليوم الثلاثاء،عقب الفوز على قطر 2-1، في الجولة الاولى لفرق المجموعة الاولى ببطولة خليجي 24 بالدوحة، بأن ثقته باللاعبين البدلاء كبيرة، ويسعى الى نهائي البطولة.

وقال كاتانيتش في الم

بغداد اليوم-بغداد

خرج منتخب العراق بكرة القدم اليوم الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2019)، بفوز اول جاء على حساب منتخب البلد المنظم للبطولة (قطر) 2- 1، في لقاء جرى بملعب خليفة الدولي بافتتاح بطولة خليجي 24 الجارية في الدوحة.

بداية الشوط الاول كانت قط

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