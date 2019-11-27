2019/11/27 | 00:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً يظهر العشرات من أهالي مدينة الموصل وهم يحتفلون بالشوارع بعد فوز المنتخب الوطني العراقي على نظيره القطري بهدفين لهدف في مباراة الافتتاح لكأس خليجي 24 التي اقيمت في العاصمة القطرية الدوحة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. هكذا احتفلت الموصل بفوز المنتخب العراقي على نظيره القطري) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. هكذا احتفلت الموصل بفوز المنتخب العراقي على نظيره القطري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).