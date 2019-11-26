2019/11/27 | 00:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صور.. العالم هذا المساء.. مظاهرات حاشدة فى الجزائر ترفض الانتخابات الرئاسية.. شلل فى جنوب العراق وغلق الطرق الرئيسية.. كوريا الجنوبية والآسيان تتفقان ... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/27 | 00:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور.. العالم هذا المساء.. مظاهرات حاشدة فى الجزائر ترفض الانتخابات الرئاسية.. شلل فى جنوب العراق وغلق الطرق الرئيسية.. كوريا الجنوبية والآسيان تتفقان ...) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور.. العالم هذا المساء.. مظاهرات حاشدة فى الجزائر ترفض الانتخابات الرئاسية.. شلل فى جنوب العراق وغلق الطرق الرئيسية.. كوريا الجنوبية والآسيان تتفقان ...) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم السابع).