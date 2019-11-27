2019/11/27 | 00:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

تنشر لكم وكالة "العهد نيوز" قانون تدرج ذوي المهن الطبية و الصحية "التعيين المركزي" الذي صوت عليه مجلس النواب اليوم الثلاثاء.

الوثائق..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة .. قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية الذي صوت عليه البرلمان اليوم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة .. قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية الذي صوت عليه البرلمان اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).