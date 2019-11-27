الكناني لـ

2019/11/27 | 00:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

بين النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، امس الثلاثاء، ان بعض الكتل تحاول كسب الشارع على حساب الاستقرار السياسي، لافتا الى ان

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