2019/11/27 | 01:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
إنتهت المباراة التي جمعت يوفنتوس الإيطالي مع ضيفه أتليتكو مدريد الأسباني، بمباراة الجولة الخامسة...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
يوفنتوس يهزم أتليتكو ويبتعد في الصدارة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - متابعة
إنتهت المباراة التي جمعت يوفنتوس الإيطالي مع ضيفه أتليتكو مدريد الأسباني، بمباراة الجولة الخامسة...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
يوفنتوس يهزم أتليتكو ويبتعد في الصدارة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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