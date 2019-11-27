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يوفنتوس يهزم أتليتكو ويبتعد في الصدارة


يوفنتوس يهزم أتليتكو ويبتعد في الصدارة
2019/11/27 | 01:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - متابعة

إنتهت المباراة التي جمعت يوفنتوس الإيطالي مع ضيفه أتليتكو مدريد الأسباني، بمباراة الجولة الخامسة...

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