يوفنتوس يهزم أتليتكو ويبتعد في الصدارة

2019/11/27 | 01:00

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بغداد اليوم - متابعة

إنتهت المباراة التي جمعت يوفنتوس الإيطالي مع ضيفه أتليتكو مدريد الأسباني، بمباراة الجولة الخامسة...





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