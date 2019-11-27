عطوان يرمم استياء العراقيين من الراوي و”يثأر” لاستفزاز بطولة آسيا بخليجي 24

2019/11/27 | 01:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد اللاعب في المنتخب القطري ولاعب نادي الدحيل، العراقي الأصل بسام الراوي من جديد ليتصدر اهتمام العراقيين بعد أحداث مباراة العراق مع نظيره القطري بكأس الخليج او خليجي 24 التي افتتحت اليوم ، بتغلب المنتخب العراقي على قطر بهدفين مقابل هدف واحد.الراوي الذي كان يلعب بخط دفاع المنتخب القطري ابان مباراة العراق وقطر ضمن […]

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