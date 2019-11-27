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هولندا تعلن احباط هجوم ارهابي بواسطة سترات مفخخة


هولندا تعلن احباط هجوم ارهابي بواسطة سترات مفخخة
2019/11/27 | 01:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز - متابعة

أعلنت الشرطة الهولندية، امس الثلاثاء، القبض على شخصين للاشتباه في إعدادهما لهجوم إرهابي عن طريق استخدام سيارات وسترات ناسفة.

وذكرت وكالة “دي تلغراف”

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