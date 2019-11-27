الاتحاد القطري يعلن غياب الراوي عن مباريات خليجي 24

2019/11/27 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - قطر

أعلن الموقع الرسمي للاتحاد القطري لكرة القدم، غياب لاعب المنتخب القطري بسام الراوي عن بطولة خليجي 24 بداعي الإصابة.

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