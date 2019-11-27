باريس سان جيرمان يفلت من خسار محققة أمام ريال مدريد

2019/11/27 | 01:31

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بغداد اليوم - متابعة

فرض فريق باريس سان جيرمان التعادل على نظيره فريق ريال مدريد , بنتيجة 2-2 , في الجولة الخامسة من ...





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