2019/11/27 | 01:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيوخ ووجهاء ونخب في الوسط والجنوب يوجهون نداء للمرجع السيد السيستاني يحذرون فيه من حرب أهلية قادمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/27 | 01:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شيوخ ووجهاء ونخب في الوسط والجنوب يوجهون نداء للمرجع السيد السيستاني يحذرون فيه من حرب أهلية قادمة ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شيوخ ووجهاء ونخب في الوسط والجنوب يوجهون نداء للمرجع السيد السيستاني يحذرون فيه من حرب أهلية قادمة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).