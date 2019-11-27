الداخلية الايرانية: من قاموا بالتخريب مجرمون بدعم امريكي

2019/11/27 | 01:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - ايران

قال وزير الداخلية الإيراني، عبدالرضا رحماني فضلي، إن "مثيري الشغب، ركزوا في استهدافهم للممتلكات العامة والإضرار بالبنى التحتية الخاصة والعامة في البلاد".

وأعلن

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