زلزال عنيف يتسبب بمقتل 4 اشخاص واصابة 150 في البانيا

2019/11/27 | 01:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

أعلنت السلطات في ألبانيا مقتل أربعة أشخاص، اليوم الثلاثاء، وإصابة 150 شخصُا بجروح طفيفة، في الزلزال القوي الذي ضرب البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع،

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