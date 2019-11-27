العراق يغلب قطر في افتتاح بطولة الخليجي في الدوحة

2019/11/27 | 02:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرز محمد قاسم ماجد هدفين في الشوط الأول ليقود العراق للفوز 2 – 1 على قطر بطلة آسيا في مباراة سريعة الإيقاع في افتتاح كأس الخليج لكرة القدم في الدوحة أمس.وظهر الفريق العراقي قويا في الشوط الاول ثم تقدم باللياقة البدنية الفريق القطري وكان خطرا جدا على المرمى العراقي لولا حارسه اليقظ .[…]

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