2019/11/27 | 02:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

ناقشت لجنةُ الأمن والدفاع النيابية، أمس الثلاثاء، قانونَ التقاعد الخاص بقوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية.

وقال النائب عباس سروط، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية «واع»: إن «اللجنة ناقشت القانون الخاص بتقاعد قوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية من خلال القراءة الثانية مع إجراء بعض التعديلات عليه، إضافة إلى المطالبة بتعديل قانون شرط العمر للمفوضين الحاصلين على شهادة البكالوريوس».

وأضاف أن «القانون كان يجيز للمفوضين عند بلوغهم الـ(40) سنة الدخول للمعهد الفني، ثم تم تعديله إلى (35) سنة”، مبيناً “أن المطالبات برفع العمر إلى (40) سنة تحتاج إلى تعديل قانون كلية الشرطة، لتمرير المفوضين الذين يستحقون أن يكونوا ضباطاً في القوات الأمنية لتحقيق المصلحة العامة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مناقشة قانون تقاعد قوى الأمن الداخلي) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مناقشة قانون تقاعد قوى الأمن الداخلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).