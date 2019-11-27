أمانة بغداد: الخدمات ستصل تباعا الى المناطق المفروزة حديثا

2019/11/27 | 02:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

تعتزمُ أمانة بغداد، إيصال الخدمات الى المناطق المفروزة حديثا تباعا، بينما كشفت عن وجود متجاوزين عند مداخلها.



وقال مدير العلاقات والاعلام في الأمانة حكيم عبد الزهرة في تصريح صحفي: ان “المناطق الجديدة في بغداد لم تصلها الخدمات وخاصة مد انابيب المياه، بسبب وجود متجاوزين عند مداخلها، حيث تم اللجوء الى القضاء لغرض رفع تلك التجاوزات، لكن الاحداث الأخيرة حالت دون ذلك”.

وأضاف ان “هناك اكثر من 100 متجاوز على الشارع المؤدي الى منطقة الصابيات والسلاميات من اصل 2000 متجاوز في المنطقة، وان وجودهم يعيق إيصال أي خدمات قد تقدمها امانة بغداد للمنطقة”.



وأوضح ان “امانة بغداد لديها خطط لمشاريع إيصال المياه والمجاري الى المناطق الجديدة”، لافتا الى ان “مقاطعة 2 و3 على 10 تحتوي على خط مجار ستراتيجي سينعش المنطقة، إضافة الى أن المياه ستصل تباعا في الفترة المقبلة، إذ ينص القانون على أن إيصال الخدمات مرهون ببناء 50 بالمئة من المناطق”.

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