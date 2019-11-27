التعليم ترجح احتمالية إلغاء العطل في حال استمرار الإضراب

2019/11/27 | 02:32

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بغداد / الصباح

رجحت وزارةُ التعليم العالي والبحث العلمي، امس الثلاثاء، امكانية الغاء أو تقليص العطلة الربيعية، مع احتمالية إلغاء عطلة السبت، في حال استمرار الإضراب عن الدوام.

وذكرت مسؤولة العلاقات العامة بالوزارة ضمياء الربيعي لـ”واع”، انه “في حال استمرار إضراب طلبة الجامعات في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب عن الدوام فإن العطلة الربيعية قد تقلص أو تلغى مع احتمالية إلغاءعطلة يوم السبت».

وأكدت الربيعي، أنه “لا يمكن إلغاء العام الدراسي الحالي أو تأجيله مطلقاً، وذلك لأن الجامعات في المحافظات الشمالية والغربية وباقي مناطق البلاد قد أنهت الكورس الأول من الفصل الدراسي، وهي الآن مقبلة على الامتحانات الفصلية».

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