2019/11/27 | 02:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتجاجات العراق تدخل شهرها الثانى.. متظاهرون يشعلون إطارات سيارات وسط بغداد والأمن يرد بالغاز المسيل للدموع.. سكاى نيوز: اعتقال محتجين قطعوا الطريق وس... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/27 | 02:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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