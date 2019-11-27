أسود الرافدين ينثرون الفرح في أرجاء الوطن

2019/11/27 | 03:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

مرة أخرى تمكن أسود الرافدين أبطال منتخبنا الوطني من نثر أجواء الفرح والابتهاج في أرجاء وطننا الحبيب، بفوزهم المستحق على المنتخب القطري 1-2 في افتتاح بطولة كأس الخليج 24 ، حيث تعانقت أرواح وأجساد العراقيين ليلة أمس في ساحات عاصمة السلام بغداد ومحافظات بلدنا الأشم وهتفت بصوت واحد بحب العراق، وشهدت ساحة التحرير ليلة أمس احتفالية كبرى موحدة بمشاركة المتظاهرين السلميين وقواتنا الأمنية، حيث أطلقت الألعاب النارية فرحاً بالفوز الثمين، كما شهدت محافظات النجف وكربلاء والبصرة وميسان والديوانية وبقية مدننا الطيبة، احتفالات مماثلة تجسدت فيها روح الإخوة والتلاحم.

وعلى الصعيد الرسمي، تقدم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بالتهنئة لأبطال منتخبنا الوطني بفوزهم الثمين على منتخب قطر، وغرد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على حسابه في "تويتر": "مرة أخرى شبابنا أسود الرافدين يرسمون الفرحة للشعب العراقي بفوزهم على المنتخب القطري في افتتاح بطولة كأس الخليج 24، أنتم رفعة راس"، كما هنأ رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم بفوز منتخبنا الوطني.

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