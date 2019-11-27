البرلمان يصوّت على تعديل قانون انتخابات {مجالس المحافظات}

2019/11/27 | 03:04

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بغداد / الصباح / مهند عبد الوهاب

صوّت مجلسُ النواب بجلسته التاسعة عشرة ‏التي ‏عقدت ‏برئاسة رئيس المجلس ‏محمد ‏الحلبوسي ‏أمس الثلاثاء ‏وبحضور‏‏‏‏224 نائباً على قانوني"التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية" و"التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية.



في وقت اكد فيه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال استقباله ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت أن المجلس سيعمل بتشريع قانوني الانتخابات والمفوضية على إعادة الثقة بين الشعب والعملية السياسية برمتها وضمان حق التصويت لجميع ابناء الشعب.



من جانبها، أعربت جينين بلاسخارت وفريقها الاستشاري -بحسب بيان الدائرة الإعلامية لمجلس النواب- عن استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة وتوفير الخبراء الدوليين وتحقيق المعايير الدولية في آليات الانتخاب وعمل المفوضية؛ لتمكين العراقيين من انتخاب ممثليهم بشكل شفاف وأكثر مقبولية.

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