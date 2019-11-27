أوامر قبض بحق مخربين اعتدوا على الأملاك العامة

2019/11/27 | 03:04

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بغداد / الصباح

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف أمس الثلاثاء، ان "الجهات المختصة ستتخذ جميع التدابير المسؤولة لإيقاف جرائم القتل والاعتداء والحرق والسلب والنهب ومعاقبة مرتكبيها"، في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية صدور أوامر قبض بحق مجموعة مخربين قاموا بإحراق محال تجارية في العاصمة بغداد واعتدوا على المواطنين والأملاك العامة والخاصة.

وقال اللواء خلف: إن "العصابات التي تستخدم التظاهرات غطاء لممارساتها في القتل والاعتداء والحرق والسلب والنهب اصبحت واضحة لأبناء شعبنا وللمتظاهرين السلميين"، واضاف "سنتخذ جميع التدابير المسؤولة لإيقاف هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها".

من جانبه، قال الناطق باسم وزارة الداخلية خالد المحنا: إن "الحكومة المركزية تشدد على ضرورة توفير الحماية والحفاظ على الممتلكات وأرواح المواطنين، ومنع المخربين الذين يحاولون الاعتداء على أموال المواطنين والبنايات الخاصة والعامة".

وأوضح أن "قوات الشرطة جمعت بيانات خاصة بالمتجاوزين الذين خرقوا القانون وارتكبوا جرائم متنوعة".

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